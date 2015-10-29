Суд арестовал экс-милиционера, подозреваемого в организации "референдума" в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жителя Крыму СБУ задержала 26 октября в пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области совместно с участниками «Общественной блокады Крыма».

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Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.