Суд арестовал экс-милиционера, подозреваемого в организации "референдума" в Крыму

11:51, 29 октября 2015
Общество
921 0

Суд арестовал экс-майора милиции, подозреваемого в организации и проведении в марте 2014 года в городе Старый Крым "референдума" о присоединении к РФ.

Фото:

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жителя Крыму СБУ задержала 26 октября в пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области совместно с участниками «Общественной блокады Крыма».

Читайте такжеПеремирие на Донбассе является попыткой Кремля ослабить санкции - Бессмертный

Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter