В Киеве задержали серийного поджигателя иномарок: "Раздражали припаркованные дорогие автомобили"

Об этом сообщили в пресс-службе ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

Сообщается, что около 03:00 ночи оперативники во время отработки территории района заметили мужчину, который ходил между припаркованными на улице автомобилями. Милиционеры начали наблюдать за ним: злоумышленник достал пластиковую бутылку с жидкостью (позже установлено, что это раствор для разведения костров) и вылил содержимое емкости на правый бок автомобиля "Шкода". При попытке поджечь машину его задержали оперативники.

"Доставленный в райуправление милиции поджигатель оказался 50-летним гражданином другого государства. Как стало известно правоохранителям, он долгое время провел за решеткой за совершение имущественных преступлений. В Украину приехал в августе нынешнего года. Пытался найти работу, но тщетно. Свои противоправные действия объяснил тем, что его раздражали припаркованные дорогие автомобили. Поэтому ночью он поджигал транспортные средства. Мужчина признался: всего повредил три иномарки", - сообщили в милиции.

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Следственным отделом мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Проводится досудебное расследование.