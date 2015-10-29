В Северодонецке сегодня начинается набор в патрульную полицию

В городе Северодонецке Луганской области сегодня начинается набор в патрульную полицию, который продлится до 19 ноября.

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Как сообщили УНИАН в отдел связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, подать анкеты в приемную комиссию смогут граждане Украины в возрасте от 21 до 35 лет независимо от пола. Требования к кандидатам: полное общее среднее или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории «В», свободное владение украинским языком, отсутствие судимостей, хорошее физическое здоровье и моральная устойчивость.

Приемная комиссия будет работать по адресу: город Северодонецк, ул. Маяковского, 28, (Ледовый дворец спорта) с 09.00 до 18.00, кроме выходных дней.