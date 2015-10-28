РФ на треть сократила зарплаты своих военных на Донбассе – разведка

Об этом сообщает Главное управление внешней разведки Украины.

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"Министерством обороны России принято решение уменьшить размер денежного обеспечения личного состава частей и соединений 1 и 2 АК на 30-40%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим значительно снизилась "мотивация" сепаратистов к службе в российских оккупационных войсках: "27 октября т.г. до 100 военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК подали рапорты на увольнение. Отмечаются массовые случаи дезертирства".

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Напомним, что доказательства присутствия российских военных и наемников на территории Донбасса публиковались неоднократно, несмотря на что РФ продолжает отрицать этот факт. Кроме того, сообщалось, что боевиков на Донбассе активно агитируют ехать в Сирию, даже распространяют среди них специальную агитационную литературу.