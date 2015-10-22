Контракт на войну в Сирии: Россиянам на Донбассе выдвинули условие для возвращения домой - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отныне российские наемники могут вернуться в Россию только через оформление контракта с Минобороны РФ для последующей отправки в Сирию.

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Отмечается, что для подписания контракта указанным лицам необходимо предоставить три фотографии и копии личных документов.

При этом в ИС подчеркивают, что среди военнослужащих ВС РФ и российских наемников на Донбассе на данный момент отмечается небольшое число желающих подписывать данный контракт.