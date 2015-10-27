Кампанию по переименованию Кировограда в Елисаветград ведут пророссийские силы – эксперт

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

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"Невероятная масса рекламы Елисаветграда, невероятные деньги, которые в это вложены, надо иметь в виду что там были и билборды которые поощряли – "голосуй за Елисаветград", и многое другое. Это была очень целенаправленная работа, которая велась последние пять лет. И велась, будем говорить – пророссийскими политическими силами. В частности, очень интересно, на это уже обращают внимание местные активисты в Фейсбуке про такую магическую цифру 35. Ведь именно 35 тысяч голосов вроде бы отдали жители Кировограда за название Елисаветград, 35 тысяч голосов отдали жители Кировограда за "Оппозиционный блок", – заявила Шпак.

Добавим, в день выборов 25 октября возле многих избирательных участков в Кировограде проводили неформальный опрос граждан по вопросу переименования Кировоград.

Напомним, Елисаветград – старое название Кировограда, которое продержалось до 1924 года, когда город переименовали сначала в честь одного коммуниста в Зиновьевск, а потом в честь другого – в Кировоград.