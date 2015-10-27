Участники блокады Крыма заявили о задержании сепаратиста

Об этом сообщил один из участников блокады, представитель батальона «Азов», передает Крым.Реалии.

Собеседник Крым.Реалии рассказал, что Паньков ранее был военнослужащим украинской армии, однако после аннексии Крыма «воевал за «ДНР». Задержан Паньков при попытке проехать в Крым на автобусе.

Бойцы «Азова» передали задержанного представителям СБУ, которые увезли его, предположительно, в Херсон.

Читайте такжеМесяц блокады Крыма

В Главном управлении МВД Украины в Херсонской области изданию подтвердили факт задержания, однако не стали раскрывать подробности, отметив, что задержанного крымчанина увезли представители Службы безопасности Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам координатора блокады Крыма Ленура Ислямова, активисты намерены продолжать энергетическую блокаду оккупированного полуострова, пока Крым не будет полностью отключен от электроэнергии.