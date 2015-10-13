Блокада Крыма: активисты будут добиваться полного отключения полуострова от электроэнергии

Об этом заявил координатор блокады Крыма Ленур Ислямов в эфире "5 канала".

"Энергетическую блокаду мы начали и она будет продолжаться до того момента, пока мы полностью не отключим Крым весь под ноль", - заявил Ислямов.

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"Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Верховной Рады Украины приняла закон о запрете поставки электроэнергии в Крым. Чтобы это было на официальном уровне сделано, а не на нашем уровне. Мы - община, мы побуждаем власть, чтобы она это сделала, а не ультиматумы ставим. Мы давим на власть своей гражданской позицией для того, чтобы она это сделала, опираясь на нашу гражданскую позицию", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, украинские энергетики 11 октября прекратили поставки электричества в Крым по линии "Мелитополь-Джанкой". Заместитель председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изет Гданов сообщил, что около поврежденной ЛЭП собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители, и энергетики не могли продолжить ремонтные работы и закольцевали данную ветку. По словам главы Минэнерго Демчишина, энергетической блокады Крыма нет.