Блокада Крыма: активисты будут добиваться полного отключения полуострова от электроэнергии
Активисты намерены продолжать энергетическую блокаду оккупированного полуострова пока Крым не будет полностью отключен от электроэнергии.
Об этом заявил координатор блокады Крыма Ленур Ислямов в эфире "5 канала".
"Энергетическую блокаду мы начали и она будет продолжаться до того момента, пока мы полностью не отключим Крым весь под ноль", - заявил Ислямов.
Читайте такжеЧубаров: Мы маленький народ, поэтому мы просим Запад помочь вернуть Украине Крым
"Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Верховной Рады Украины приняла закон о запрете поставки электроэнергии в Крым. Чтобы это было на официальном уровне сделано, а не на нашем уровне. Мы - община, мы побуждаем власть, чтобы она это сделала, а не ультиматумы ставим. Мы давим на власть своей гражданской позицией для того, чтобы она это сделала, опираясь на нашу гражданскую позицию", - подчеркнул он.
Читайте такжеДемчишин опроверг сообщения о начале "энергетической" блокады Крыма
Как сообщал УНИАН, украинские энергетики 11 октября прекратили поставки электричества в Крым по линии "Мелитополь-Джанкой". Заместитель председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изет Гданов сообщил, что около поврежденной ЛЭП собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители, и энергетики не могли продолжить ремонтные работы и закольцевали данную ветку. По словам главы Минэнерго Демчишина, энергетической блокады Крыма нет.