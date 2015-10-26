Сегодня начинается разминирование Углегорской ТЭС – пресс-центр АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

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"Военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Не прекращают работу саперы. В частности, сегодня, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередач", – говорится в сообщении.

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Напомним, вчерашний день в зоне АТО также прошел без обстрелов, сообщалось, что военные смогли проголосовать на выборах.