Сегодня начинается разминирование Углегорской ТЭС – пресс-центр АТО
08:10, 26 октября 2015Общество
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Ночь в зоне АТО прошла без нарушений Минских договоренностей.
Сегодня начинается разминирование Углегорской ТЭС / http://zavodfoto-com.livejournal.com/
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
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"Военные помогают восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Не прекращают работу саперы. В частности, сегодня, происходит разминирование Углегорской ТЭС. После работы военных саперов ремонтники получат возможность восстановить линии электропередач", – говорится в сообщении.
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Напомним, вчерашний день в зоне АТО также прошел без обстрелов, сообщалось, что военные смогли проголосовать на выборах.
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