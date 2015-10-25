В Черкассах не смогли проголосовать 80 участников АТО
19:26, 25 октября 2015Общество
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В Черкассах в областном госпитале для ветеранов войны, где проходят лечение участники АТО, 80 пациентов не смогли проголосовать.
Фотоиллюстация: УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, на участке №711098, что в областном госпитале, около 80 избирателей, которые там лечатся, заблаговременно принесли заявления, чтобы проголосовать.
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Согласно заявлениям, их внесли в список избирателей. Однако лишь ночью накануне комиссия узнала, что эти люди не смогут проголосовать. Поэтому, когда избиратели пришли, им отказали.
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