В Черкассах не смогли проголосовать 80 участников АТО

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации Комитета избирателей Украины, на участке №711098, что в областном госпитале, около 80 избирателей, которые там лечатся, заблаговременно принесли заявления, чтобы проголосовать.

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Согласно заявлениям, их внесли в список избирателей. Однако лишь ночью накануне комиссия узнала, что эти люди не смогут проголосовать. Поэтому, когда избиратели пришли, им отказали.