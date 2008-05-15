15-летний юноша на мотоцикле сбил насмерть велосипедиста

В селе Севериновка Жмеринского району Винницкой области 15-летний ученик колледжа ночью, двигаясь на большой скорости на мотоцикле, сбил на смерть 40-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.

По данным ГАИ, трагедия произошла 14 мая около 23:55 в селе Севериновка. Несовершеннолетний водитель четырехцилиндрового мотоцикла "Honda" на большой скорости не справился с управлением и допустил наезд на ехавшего на велосипеде местного жителя.

Велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте, а водитель мотоцикла и его пассажир, 1990 г. р., ученик Чернятинской ООШ, житель с. Чернятин, с полученными тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение Жмеринской центральной районной больницы.

Как отметили в ГАИ, удостоверения водителя у парня нет, мототранспорт не зарегистрирован.