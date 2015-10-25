В Николаевской области на участке милиция обнаружила деньги и пустые конверты

Об этом сообщила начальник УМВД в Николаевской области Ольга Передеренко, передает "112 Украина".

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"В милицию был совершен звонок от члена избирательной комиссии о том, что на территории участка находится подозрительный пакет. Приехала милиция и выяснила, что в пакете находятся деньги и пустые конверты. Мы выяснили, что пакет принадлежит руководителю избирательной комиссии. Она объяснила, что деньги ей принесли, чтобы она рассчиталась с рабочими, так как она является замом директора одной из фирм", - сообщили в МВД.

Ольга Передеренко добавила, что объяснить наличие пустых конвертов глава комиссии не смогла.

По ее словам, сейчас правоохранители выясняют подробности этого инцидента.