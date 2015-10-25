В Донецкой области во дворе секретаря горсовета взорвалось неустановленное устройство – МВД
12:03, 25 октября 2015Общество
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Владелец дома – кандидат в депутаты Добропольского горсовета.
Взрыв во дворе кандидата в депутаты горсовета / telegraf.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области.
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"В дежурную часть Добропольского горотдела милиции поступило сообщение от одного из кандидатов в депутаты Добропольского городского совета, а ныне действующего секретаря горсовета, о том, что вчера в период с 21:00 по 22:00 во дворе его дома взорвалось неустановленное шумовое взрывное устройство", – говорится в сообщении.
Пострадавших нет, однако имеется незначительная деформация облицовки дома.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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