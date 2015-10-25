В Донецкой области во дворе секретаря горсовета взорвалось неустановленное устройство – МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области.

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"В дежурную часть Добропольского горотдела милиции поступило сообщение от одного из кандидатов в депутаты Добропольского городского совета, а ныне действующего секретаря горсовета, о том, что вчера в период с 21:00 по 22:00 во дворе его дома взорвалось неустановленное шумовое взрывное устройство", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, однако имеется незначительная деформация облицовки дома.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.