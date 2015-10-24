Суд постановил исключить из списка избирателей Затоки более 300 человек

Суд обязал участковый избирком исключить из списка избирателей пгт Затока Одесской области более 300 человек, зарегистрированных там незадолго до выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», сегодня, 24 октября, коллегия судей Апелляционного административного суда Одессы частично удовлетворила апелляцию относительно исключения из списка избирателей Затоки более 300 человек.

«Из 350 граждан, недавно прописанных в Затоке в частных квартирах, магазинах, базах отдыха, складах, 323 человека исключены из избирательных списков. Остальные 27 человек смогут завтра проголосовать в данном избирательном округе, так как они действительно проживают по заявленным адресам», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщил постоянный наблюдатель организации, по состоянию на 18.30 участковая избирательная комиссия продолжала вычеркивать фамилии 323 человек из уточненного списка избирателей.

В организации пояснили, что 22 октября Белгород-Днестровским горрайонным судом был отклонен иск активистов Затоки, которые требовали отменить прописку 350 человек. У жителей поселка возникают опасения, что прописанные незадолго до выборов люди смогут существенно повлиять на результат волеизъявления жителей курортной Затоки. Активисты подали апелляцию в Одесский суд, которая и была сегодня частично удовлетворена.

Как сообщал УНИАН, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области милиция выявила массовые факты незаконной регистрации граждан для незаконного использования их голосов на выборах в поселке Затока. Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, установлено, что представители некоторых кандидатов в депутаты приходили домой к малообеспеченным людям и предлагали им деньги взамен на голос. За кого именно придется голосовать, злоумышленники не говорили, но просили у граждан паспорт. Сразу после снятия с регистрации по месту жительства людям платили 500 грн, еще столько же обещали после голосования.