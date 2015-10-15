Венгерский евродепутат лишился иммунитета из-за подозрений в шпионаже в пользу России

Как сообщает агентство AFP, 55-летнего политика подозревают в шпионаже против институтов ЕС в пользу России, передает Deutsche Welle.

Обвинения в адрес Ковача появились в венгерской проправительственной газете в мае 2014 года, незадолго до выборов в Европарламент. Прокуратура Венгрии заявляет о том, что политик контактирует с представителями российских спецслужб начиная с 2010 года. Ковач часто посещает Москву и был наблюдателем на так называемом референдуме в аннексированном Крыму. Политик отрицает обвинения в свой адрес.

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Решение Европарламента делает возможным проведение официального расследования в отношения Ковача. Если его вина будет доказана, политику грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что если факт шпионажа в пользу иностранного государства против институтов Евросоюза и Венгрии будет доказан, Бейли Ковачу грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Если докажут, что дело связано с раскрытием государственных тайн - срок заключения может быть максимальным для Венгрии - до 15 лет.