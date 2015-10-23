В Мариуполе наградили призеров школьного чемпионата по футболу (фото)

В Мариуполе подвели итоги футбольного турнира среди школьников.

На базе ОШ №65 прошло награждение победителей и призеров школьного чемпионата по футболу, передает 0629.com.ua.

Перед общим награждение за второе место сразились команды средней группы ОШ№53 и ОШ№34. Матч проходил под проливным дождем. Несмотря на то, что поле было не в лучшем состоянии и мяч был мокрый и тяжелый, команды играли практически без центра поля.

В основное время счет так и не был открыт и судьба поединка решалась в послематчевой серии пенальти. Удары с "точки" пробивались больше пяти положенных раз, так как счет оставался равным. В итоге удачливее оказались футболисты ОШ№34.

Далее в актовом зале школы №65 состоялось торжественное награждение футболистов, на котором присутствовал городской голова Юрий Хотлубей. Началось мероприятие с исполнения Государственного гимна Украины.

Юрий Хотлубей сказал о том, что руководство города поддерживает развитие детского и юношеского футбола в Мариуполе и не одобряет присутствие "легионеров" в украинских командах . Он сказал о том, что футбол закаливает характер и воспитывает командные качества. Также городской голова вспомнил о том, что сам выступал за сборную поселка.

Далее поздравляли призеров и победителей медалями и грамотами.