В Донецкой области электричка протаранила грузовик и сошла с рельсов (фото)

В оккупированной части Донецкой области в районе поселка Ханженково (Советский район города Макеевка) произошло ДТП на железнодорожных путях, сообщает 62.ua со ссылкой на очевидцев.

По их словам, 21 октября электропоезд врезался в грузовую машину «КрАЗ» и сошел с рельсов.

Другие подробности происшествия неизвестны. Нет информации и о возможных жертвах аварии.

Органы "ДНР" о происшествии пока ничего не сообщили.