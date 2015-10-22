В Донецкой области электричка протаранила грузовик и сошла с рельсов (фото)
18:12, 22 октября 2015Общество
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Вчера, 21 октября, в районе Ханжонково Донецкой области на железнодорожных путях произошла авария.
62.ua
В оккупированной части Донецкой области в районе поселка Ханженково (Советский район города Макеевка) произошло ДТП на железнодорожных путях, сообщает 62.ua со ссылкой на очевидцев.
По их словам, 21 октября электропоезд врезался в грузовую машину «КрАЗ» и сошел с рельсов.
62.ua
Другие подробности происшествия неизвестны. Нет информации и о возможных жертвах аварии.
Органы "ДНР" о происшествии пока ничего не сообщили.
62.ua
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