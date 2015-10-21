Жители столицы считают новую полицию эффективной службой - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании TNS, передает "Новое время".

17% опрошенных считают новый патруль эффективным и подтверждают, что порядка в городах стало больше. Еще 35% респондентов отмечают, что эта служба немного эффективнее, однако не может реализоваться полностью.

Вместе с тем, по данным опроса, 81% жителей столицы считают полицию в целом эффективной службой.

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В то же время, в западных областях больше тех, кто считает полицию эффективной службой, которая не может реализоваться полностью (45%).

Жители восточных областей значимо чаще называют полицию совершенно неэффективной службой (6%), а также указывают, что ничего не знают о деятельности полиции (24%).

Опрос проводился с 21 по 29 сентября. Было опрошено 1000 человек во всех регионах Украины.