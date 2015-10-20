В Ровно кандидата в депутаты облили химическим веществом

Об этом сообщили в УМВД Украины в Ровенской области.

Инцидент произошел сегодня. Около 17:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от 66-летней жительницы Ровно, что по месту жительства неизвестный облил ее кипятком.

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Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина позвонил в квартиру женщины. Приоткрыв дверь, злоумышленник вылил, по ее словам, кипяток. Однако медики предварительно диагностировали у нее ожоги неустановленным химическим веществом и доставили пострадавшую в Ровенскую областную клиническую больницу.

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Женщина является помощником народного депутата Украины и кандидатом в депутаты Ровенского областного совета.

Сведения по данному факту внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Ровенского ГО УМВД.