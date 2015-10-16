Почти половина населения Украины не удовлетворена работой правительства, президента и Рады - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Согласно опросу, тех кто полностью одобряет деятельность Верховной Рады нашелся 1%, 10% респондентов ответили, что скорее одобряют ее деятельность, 35% - скорее не одобряют, а 48% опрошенных ответили, что совсем не одобряют работу парламента.

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Деятельность президента Петра Порошенко полностью одобряют лишь 4% опрошенных, скорее одобряют 20% респондентов, скорее не одобряют работу президента 29% опрошенных, а 40% - ответили, что совсем не одобряют работу главы государства.

Кроме этого, работу правительства полностью одобряют только 2% опрошенных, еще 11% - скорее одобряют. А 29% ответили, что скорее не одобряют, и 54% опрошенных совсем не удовлетворены работой Кабинета министров.

Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 7 по 21 сентября этого года. Всего было опрошено 1200 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Допустимая погрешность не превышает 2,8%.