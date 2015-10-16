За полтора года поддержка вступления Украины в НАТО возросла на 14% - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". В частности, в сентябре этого года, на вопрос о том, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился сегодня, то 48% респондентов проголосовали бы за вступление. 28% опрошенных проголосовали бы против вступления в Альянс, 17% респондентов было трудно ответить, еще 8% не голосовали бы.

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Для сравнения, в июле этого года за вступление в НАТО проголосовал бы 41% опрошенных, а 30% - против. 14% респондентов не голосовали бы, еще 15% - затруднились ответить.

Отметим, что в марте 2014 года, за вступление Украины в НАТО высказались 34% опрошенных, а 43% - проголосовали бы против. Еще 9% опрошенных не голосовали бы вовсе, 13% - не определились.

Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 7 по 21 сентября этого года. Всего было опрошено 1200 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Допустимая погрешность не превышает 2,8%.