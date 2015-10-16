Военных вооружат снайперским ружьем большого калибра с дальностью стрельбы более 2 километров

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", завод готов производить необходимое количество таких ружей для украинской армии сразу после принятия его на вооружение.

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"Калибр снайперского орудия - 12,7х109, длина ствола - 1000 мм. Прицельная дальность достигает 1,5 км, а максимальная дальность стрельбы более 2 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новую разработку уже высоко оценили военные во время ее презентации в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2015".



