Военных вооружат снайперским ружьем большого калибра с дальностью стрельбы более 2 километров
12:08, 16 октября 2015Общество
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Новейшую отечественную снайперскую винтовку разработали специалисты ЧАО "Завод "Маяк", входящего в состав ГК "Укроборонпором".
Новейшая отечественная снайперская винтовка / ukroboronprom.com.ua
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", завод готов производить необходимое количество таких ружей для украинской армии сразу после принятия его на вооружение.
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"Калибр снайперского орудия - 12,7х109, длина ствола - 1000 мм. Прицельная дальность достигает 1,5 км, а максимальная дальность стрельбы более 2 км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новую разработку уже высоко оценили военные во время ее презентации в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2015".
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