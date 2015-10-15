"За свободу мысли": Европарламент включил Немцова в шорт-лист премии Сахарова

Другими кандидатами на получение премии стали приговоренный к 10 годам тюрьмы и 1000 ударов палками блогер-активист Раиф Бадауи из Саудовской Аравии, а также группа политзаключенных в Венесуэле, передает Би-би-си.

Стоит отметить, что лауреатами премии становятся выдающиеся люди, которые ведут борьбу против нетерпимости, фанатизма и угнетения.

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В лонг-лист вошли украинская летчица Надежда Савченко, бывший вольнонаемный сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, активистка борьбы против женского обрезания Эдна Адан Исмаил из Сомали, бывший аудитор из Price Waterhouse Coopers Антуан Дельтур, разоблачивший налоговые махинации транснациональных компаний, и Стефани Гибо, вскрывшая факты ухода от налогов и отмывания денег в UBS AG.

Премия имени ученого, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова ежегодно вручается Европарламентом, начиная с 1988 года.