Суд над Савченко перенесли из-за приезда патриарха РПЦ Кирилла
Заседание суда по делу Савченко 14 октября не состоится в связи с проведением казачьего съезда и приездом в Новочеркасск патриарха РПЦ Кирилла.
Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов на своей странице в Twitter.
Следующее заседание по делу Савченко начнется в 11.00 в четверг, 15 октября.
Кроме того, адвокат отметил, что в Донецком городском суде Ростовской области сегодня допросили два свидетеля по делу народного депутата Украины, украинской летчицы Надежды Савченко.
По его данным, оба свидетеля Жаббаров и Соляник – террористы с т. наз. "Луганской народной республики".
«Свидетель Соляник опроверг показания предыдущих свидетелей. У Савченко во время задержания руки были связаны за спиной», - написал Полозов.
Также адвокат добавил, что из 59-ти свидетелей обвинения в деле на текущий момент допрошено лишь 12. И обвинения как-то не торопится их допросить, добавил адвокат.
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После допроса свидетелей прокуроры зачитывали письменные доказательства из дела, в частности, эпизод про "обнаружение" Савченко в Воронежской области.
Также прокуроры огласили протокол выемки личных вещей потерпевших российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В числе предметов, изъятых выемкой, - пленочные фотоаппараты «Смена 8М», ФЭД-5В и «Зоркий-4», подчеркнул адвокат.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели сотрудники ВГТРК Корнелюка и Волошина. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.
По данным защиты летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.