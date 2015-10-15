Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака

Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства.

"Присвоить военное звание генерала армии Украины: Муженко Виктору Николаевичу - начальнику генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины; Полтораку Степану Тимофеевичу - министру обороны Украины", - говорится в документе.

Также Порошенко присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Украины Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала генштаба ВСУ Игорю Воронченко.

Ранее сообщалось, что министр обороны Степан Полторак уволил за пьянство генерала и полковника.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября в Украине впервые отмечали День защитника Украины. В этот году он проходит под лозунгом "Сила непокоренных". В связи с этим в разных городах страны проходят торжественные мероприятия. Так, в Киеве на Михайловской площади провели "Марш героев", в Кировограде - митинг, в Днепропетровске прошел марш защитников.