В Талаковке на Донетчине отремонтируют аварийно-опасный участок дороги

Начата подготовка к асфальтированию части переулка Северный и части улицы Речной (район детского садика), передает местный сайт 0629.com.ua.

«Также будет проведен текущий ремонт участка дороги от Талаковки через Гнутово и до 12 блокпоста. Эта дорога, которая находится на балансе Облавтодора, является аварийно-опасной, и чтобы ее отремонтировать, пришлось обращаться на это предприятие, которое сейчас располагается в Красноармейске», - говорит Николай Красиков.

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В поссовете надеются, что помощь в ремонте им, как и прежде, окажут ильичевские металлурги.

После ремонта дорог будет уделено внимание и наружному освещению поселка.

Как отметил поселковый голова, в планах – провести капитальный ремонт сетей наружного освещения.