Что вы знаете про НАТО?

В Волынской области начал работу Центр евроатлантической интеграции. Центр будет функционировать на базе Волынского института последипломного педагогического образования.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках открытия Центра состоялся семинар-тренинг для представителей органов местного самоуправления и общественных организаций.

Заместитель председателя облгосадминистрации Василий БАЙЦИМ сообщил журналистам, что деятельность Центра евроатлантической интеграции позволит местным органам власти и просветительскому сообществу Волынской области получить современные знания о преимуществах, которые получит Украина от интеграции в Североатлантический альянс; программе реформ, предусмотренной Планом действий относительно членства в НАТО для стран, которые должны интегрироваться в Альянс; возможностях и механизмах преодоления препятствий на пути евроатлантической интеграции.

В.БАЙЦИМ также отметил, что „наш регион стоит рассматривать как ключевую составляющую Украины, которая способна на собственном примере показать возможность для других регионов и по-другому взглянуть на евроатлантический курс Украины".