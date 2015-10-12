У супермаркета в Николаеве задержан военный с гранатой в руках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского горуправления милиции, 9 октября в милицию поступило сообщение от граждан, что возле супермаркета по пр. Мира находится мужчина с гранатой в руках.

На место выехала следственно-оперативная группа Ленинского райотдела милиции и специалисты-взрывотехники.

Правоохранители задержали мужчину, который оказался 22-летним военнослужащим, жителем Херсонской области.

В ходе осмотра его сумки было обнаружено 43 патрона калибра 5,45 мм, граната РГН, две гранаты РГД-5 и два запала УЗРГМ.

Читайте такжеСтаробельский суд дал бойцу "Айдара" шесть лет за незаконное ношение гранаты

Опасные предметы изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Каналы поступления боеприпасов устанавливаются.