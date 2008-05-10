Из-за шалостей с огнем погибли двое детей
17:51, 10 мая 2008Общество
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Трагедия произошла в Полтавской области
Вчера в с. Коминтерн Козельщинского района Полтавской области в одноэтажном частном жилом доме вследствие детских шалостей с огнем возник пожар, в результате которого погибли 2 детей (2004 и 2007 г.р.).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожена мебель в комнате. Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС не вызывались, пожар ликвидирован местным населением.
На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.
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