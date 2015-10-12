Замглаву "Свободы" Панькевича вызывают на допрос в ГПУ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Панькевич.

Он рассказал, что сегодня в 7:00 утра к его дому в городе Броды Львовской области с постановлением об обыске пришли трое следователей Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины, по периметру здания были выставлены 5 автоматчиков с масками на лице.

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Понятыми во время обыска были солдаты одной из воинских частей, которая дислоцируется в городе Броды.

Панькевичу предъявили постановление Печерского суда Киева от 24 сентября 2015 года, в котором указано, что обыск происходит по делу о 20 февраля 2014 года, когда произошел расстрел Небесной сотни. По словам свободовца, в то утро утра он был возле гостиницы "Украина", помогал выносить раненых.

На момент обыска в квартире находился Панькевич с женой и двое детей – учеников начальной школы.

"Когда следователи показали постановление Печерского суда от 24 сентября, я не поверил глазам, ведь там речь шла о событиях 20 февраля 2014 года на Майдане, когда произошел расстрел Небесной сотни. Речь шла о номере в гостинице "Украина" в котором я проживал, где было открытое окно. Я сообщил следователю, что в тот день я снимал события на видеокамеру, есть фото которые давно выложены в соцсетях", - рассказал Панькевич.

Он отметил, что обыск длился более трех часов, правоохранители изъяли официально зарегистрированный охотничий карабин, "следователь почему-то называл автоматом", и видеокамеру. После этого вручили повестку на допрос в ГПУ на 16 октября в качестве свидетеля.

"Я расцениваю это как продолжение серии обысков, арестов и преследований националистов, целью которых является уничтожить "Свободу", как политическую силу, которая противостоит властям", - заявил Панькевич.

В пресс-службе Львовской областной прокуратуры и управления СБУ во Львовской области обыски в "свободовцев" на Львовщине не комментируют, ссылаясь на то, что на месте работают представители центральных аппаратов этих ведомств.