В "Свободе" заявили об обысках у бывшего вице-премьер-министра Сыча и экс-нардепа Панькевича

09:27, 12 октября 2015
Политика
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Правоохранители проводят обыск в квартирах заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины Александра Сыча и заместителя председателя ВО "Свобода", народного депутата Украины VII созыва Олега Панькевича.

Александр Сыч / Фото: УНИАН

Об этом сообщается в микроблоге ВО "Свобода" в Twitter.

"С самого утра идет обыск в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины А. Сыча в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным политсилы, обыск проводится в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", народного депутата Украины VII созыва Олега Панькевича в Бродах (Львовской области).

В сентябре правоохранители проводили обыски у членов ВО "Свобода" Олега Гелевея, Александра Станкова, Глеба Громова и Константина Василькевича. 

Отметим также, что многие члены политсилы проходят по делу о беспорядках у здания Верховной Рады 31 августа.

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