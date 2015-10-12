В "Свободе" заявили об обысках у бывшего вице-премьер-министра Сыча и экс-нардепа Панькевича

Об этом сообщается в микроблоге ВО "Свобода" в Twitter.

"С самого утра идет обыск в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины А. Сыча в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Із самого ранку триває обшук в квартирі заступника Голови ВО"Свобода", екс-віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича в Івано-Франківську — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015 Також обшук у помешканні заступника Голови ВО "Свобода", народного депутата України VII скликання Олега Панькевича у Бродах на Львівщині — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015

Кроме того, по данным политсилы, обыск проводится в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", народного депутата Украины VII созыва Олега Панькевича в Бродах (Львовской области).

Про обшук в Олега Панькевича pic.twitter.com/0k3Az9GETP — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015

В сентябре правоохранители проводили обыски у членов ВО "Свобода" Олега Гелевея, Александра Станкова, Глеба Громова и Константина Василькевича.

Отметим также, что многие члены политсилы проходят по делу о беспорядках у здания Верховной Рады 31 августа.