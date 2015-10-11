Военные завершили первый этап отвода артиллерии калибром менее 100 мм - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Не зафиксировано случаев открытия огня и на временно оккупированной территории в районе линии разграничения", - добавляется в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что украинские военные завершили отвод артиллерии калибром менее 100 мм.

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"Силы АТО в рамках первого этапа завершили отвод артиллерии калибром менее 100 мм. В частности, под контролем ОБСЕ, в определенные районы на расстояние не менее 15 км передислоцированы пушки калибра 85 мм. Ближайшие несколько дней представители Специальной Мониторинговой Миссии будут проводить верификацию вооружения", - говорится в сообщении.

Упродовж минулої доби ситуація у зоні #АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування не #обстрілювали наші поз... Posted by Прес-центр АТО on Sunday, October 11, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, на Луганском и Артемовском направлениях не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня. На Луганском направлении прошла реализация второй очереди по отводу от линии разграничения противотанковых пушек Д-48 калибра 85 миллиметров при участии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.