Бывший вице-премьер Сыч заявляет, что обыски у него дома проходят из-за событий на Майдане

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, обыск проводят следователи Генпрокуратуры с представителями местной службы безопасности Украины.

«С одной стороны я отношусь к этому положительно. Потому что, если кто-то хочет, чтобы я ему помог расследовать преступления, я с радостью это сделаю. С другой стороны интересно, что в документах указано, что дело возбуждено еще в январе 2014 года. Сказали, что ищут оружие, боеприпасы, фотографии, записи и тому подобное», - сказал он.

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Сыч добавил, что ожидает результатов обыска. «Буду, очевидно, давать показания», - отметил он.

Замглавы партии отметил, что представил правоохранителям фотографии с Майдана, отдал зарегистрирован наградной пистолет. По его словам, представитель органов ведут себя «достаточно толерантно». Однако он не смог уточнить проходит ли он в качестве свидетеля или подозреваемого по делу.

Как сообщал УНИАН, представители правоохранительных органов проводят обыск в квартире заместителя председателя партии «Свобода», экс-вице-премьер-министра Украины Александра Сыча, а также в квартирах еще двух заместителей главы партии - Олега Панькевича и Игоря Янкива.