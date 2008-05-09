В Тернопольской области задержали 6 наркодельцов

В Тернопольской области задержали группировку, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей областного управления милиции, преступная группировка из шести лиц действовала на территории области около четырех лет. Работники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков и следственного отдела областной милиции задокументировали уже 47 преступлений, совершенных этой группой. У группы наркодельцов изъяли 9,2 кг маковой соломки, 485 г опия, свыше 10 литров прекурсоров и 18,2 тыс. грн., полученных от незаконного сбыта наркосредств.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело.