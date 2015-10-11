Журнал Национальной академии наук опубликовал статью сепаратистского характера

Об этом на своей странице в facebook написала обозреватель отдела образования, науки, медицины и экологии газеты "Зеркало недели" Оксана Онищенко, передает «Украинская правда».

Це просто немає слів. Щойно мені надіслали дуже цікаві публікації із наукового академічного журналу "Соціологія: теорія,... Posted by Оксана Онищенко on 9 жовтня 2015 р.

Речь идет о материале некоего кандидата юридических наук А. Лопаты. В своей статье, которая называется "Луганск: жаркое лето 2014 года", автор шельмует Революцию достоинства и Вооруженные силы Украины, обвиняя их в геноциде и использовании запрещенных международным правом средств и методов ведения войны.

Революцию достоинства господин Лопата называет государственным переворотом и объясняет: "под нее были выпущены огромные деньги, а не только пряники Нуланд". "Основными ее участниками были маргиналы со всей страны, которым, собственно, терять было нечего ... Маргиналы очень хотели забрать имущество не только у "донецких", но и у "своих" - "киевских", "львовских", "ровенских" и т.п."

О военных действиях на Востоке: "Сегодня население Донбасса систематически, в массовом порядке и с особой жестокостью уничтожается ВС и Нацгвардией Украины, в том числе и путем применения запрещенных международным правом средств и методов ведения войны".

При этом в предисловии написано, что статья дает "стереоскопический взгляд" на проблему.

Интересно, что в редколлегии журнала представители ведущих украинских высших учебных заведений: КНУ им.Шевченко, ХНУ Каразина, Киево-Могилянской академии, НПУ Драгоманова и так далее.