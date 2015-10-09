У вдовы Гонгадзе погиб отец
09:42, 09 октября 2015Общество
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Журналистка Мирослава Гонгадзе, вдова Георгия Гонгадзе, сегодня сообщила о гибели своего отца Владимира Петришина.
У Мирославы Гонгадзе погиб отец / Фото УНИАН
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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"Сегодня погиб мой отец Владимир Петришин. Всегда заботливый, полон энергии, безумно работящий и кристально честный человек", - говорится в сообщении журналистки.
Друзья, печальная весть. Сегодня погиб мой отец , Владимир Петришин. Всегда заботливый, полон энергии, безумно трудов...Posted by Myroslava Gongadze on 8 октября 2015 г.
При этом Мирослава Гонгадзе не раскрыла никаких деталей происшествия.
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