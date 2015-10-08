Аброськин заверил, предпосылок к срыву выборов на Донетчине нет

На сегодняшний день предпосылок к срыву выборов в Донецкой области по причине возможной опасности нет.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что на сегодня зарегистрировано только 17 обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из них по Мариуполю – 7.

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«Ответственно заявляю – ситуация в области, в том числе Мариуполе, спокойная и подконтрольная органам правопорядка. Мы в полной мере обеспечиваем законность прохождения избирательной процесса. За 16 дней до дня голосования на всю Донецкую область зарегистрировано только 17 обращений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из них по Мариуполю – 7. В результате проверки факты ни по одному из этих 7 не подтвердились», - написал он.

Аброськин также призвал все избирательные штабы «не использовать тему безопасности в своей агитационно-пропагандистской работе».

«Предпосылок к срыву выборов по причине возможной опасности нет. Мы обеспечиваем порядок и закон на территории региона. Участники избирательного процесса, если у вас есть конкретные факты нарушений законодательства, относящиеся к компетенции правоохранительных органов, прошу обращаться в органы внутренних дел для проверки и необходимого устранения, в случае подтверждения таковых», - написал он.