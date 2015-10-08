В Мариуполе через 3 дня могут включить отопление
15:29, 08 октября 2015Общество
171
Уже через трое суток в домах мариупольцев может появится тепло. Это при условии, что на протяжении трех дней подряд среднесуточная температура в Мариуполе будет меньше 8 градусов тепла.
flickr.com/photos/pricklypearbloom
Как удалось узнать в "Мариупольтеплосети", предприятие полностью готово подать тепло в дома мариупольцев. Однако, сейчас диспетчеры Теплосети изучают мнение жителей по этому поводу.
Читайте такжеОтопление в Краматорске включат с 16 октября
В Мариупольской гидрометеообсерватории 0629 сообщили, что за минувшие сутки среднесуточная температура составила 11,4 градусов тепла. Однако, сегодня в Мариуполе намного холоднее и потепления пока не ожидается.
В тоже время жители города отмечают, что против преждевременной подачи тепла. Это связано с высокими ценами на отопление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter