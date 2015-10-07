Отопление в Краматорске включат с 16 октября
15:36, 07 октября 2015Общество
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В жилом фонде и учреждениях социальной инфраструктуры Краматорска отопительный сезон должен начаться с 16 октября.
Указанные сроки обязательны для всех трех теплоснабжающих предприятий / УНИАН
Такое решение принял сегодня исполком горсовета, передает kramatorsk.info. Впрочем, предусмотрен и другой вариант: в случае, если среднесуточная температура за окном в течение 3 суток подряд не будет превышать + 8 градусов, отопление должно включиться на 4-е сутки просле этого периода.
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Указанные сроки обязательны для всех трех теплоснабжающих предприятий Краматорска, представители которых заявили 6 октября о полной готовности начать работу.
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