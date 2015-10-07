Жители Красногоровки Донецкой области возвращаются в свои дома

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Отмечается, что сейчас в городе работают только две школы из пяти, поэтому встает вопрос быстрой реконструкции и открытия учебных заведений, которые получили существенные повреждения в ходе обстрелов террористов.

"Милиционеры не остаются в стороне от этих проблем и оказывают любую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики хотят 1 сентября обстрелять школы, чтобы призывать Россию ввести своих "миротворцев" - Лысенко

Также уже налажено сотрудничество со школами.

"В учебных заведениях дежурят сотрудники криминальной милиции, к школам приближены маршруты патрулирования. Милиционеры учат детей правилам безопасности и устраивают интересные мероприятия, чтобы уберечь их жизнь и здоровье и помочь адаптироваться после обстрелов боевиков", - отметили в милиции Донетчины.