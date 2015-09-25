Педагоги Краматорска стали победителями в фестивале инноваций

На фестиваль собрались педагоги из 21 области Украины. В число победителей вошли и краматорские педагоги, сообщает городской сайт 6264.com.ua.

В номинации «Инновации в сфере дошкольного образования» - заведующая детсадом № 67 «Солнечный» Ольга Бессонова, которая представила свой опыт работы «Волонтерская деятельность как средство развития активной гражданской позиции».

Читайте такжеНа центральной площади Краматорска молились за мир в Украине (фото)

В номинации «Инновации в управлении общеобразовательными учебными заведениями» - учитель истории и художественной культуры школы № 16 Ольга Долгая.

Читайте такжеКраматорск – единственный город в Украине, где снизили тариф на тепло для предприятий

Для участия в VII Международном фестивале педагогических инноваций поступило 326 конкурсных работ, присланных из 21 региона Украины, а также от ученых и педагогов Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Литвы, Польши и России.

Читайте такжеВ Славянске показали предварительный проект жилья для переселенцев

Изюминкой VII Международного фестиваля педагогических инноваций стала научная студия Ивана Беха, действительного члена Национальной академии педагогических наук Украины, доктора психологических наук, директора Института проблем воспитания Академии педагогических наук Украины на тему «Предписания как научные ориентиры добавления питомца к духовности».