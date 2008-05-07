В апрельской инфляции Тимошенко обвинила... овощи

Показатель инфляции апреля сформировался за счет роста цен на овощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в апреле стабилизировались цены на сахар, на растительное масло, а также сектор молочных продуктов. Однако “тревожной” была ситуация с овощами, которые весной всегда дорожают.

При этом премьер-министр подчеркнула, что через месяц проблема с ростом инфляции будет забыта.

Также, объясняя высокий показатель инфляции апреля 2008 года к апрелю 2007 года, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что эта цифра сформировалась за счет прошлогодней инфляции, допущенной правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем, премьер не стала прогнозировать по просьбе УНИАН размер инфляции, который может быть в Украине в мае и июне.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые эксперты и журналисты ожидали, что инфляция в апреле составит 2,5%, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Я думаю, что так и было. Я думаю, что приблизительно такие цифры и были, о которых вы говорите, которые мы ожидали”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день происходят некоторые не прогнозированные процессы с инфляцией во всем мире.

“На сегодняшний день эту проблему переживает весь мир. Но, несмотря на это, я еще раз повторяю, что нам месяц-два нужно, чтобы забыть об этой теме. Я не хочу сейчас прогнозировать, потому что очень часто большинство прогнозов не сбывается. Посмотрите макропоказатели прошлого года - там не было подтверждения ни одному прогнозу. Поэтому я не хочу брать на себя такой риск”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что некоторые руководители государства “ожидают новых показателей по инфляции, как дети от Деда Мороза подарков на праздник”. Но ухудшения ситуации они не дождутся, заявила премьер.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го – 10,3%).

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года - 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года - 2,2%).

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2008 года к апрелю 2007-го выросли на 47,2% (в январе-апреле к январю-апрелю 2007 года выросли на 37,5%), в частности, на пищевые продукты - на 49,2% (на 39,%), хлеб и хлебопродукты - на 34,7% (28,7%), в том числе на хлеб - на 31,5%, макаронные изделия - на 35,3%, кондитерские изделия из муки - 24,5%), мясо и мясопродукты - на 47,3% (31,6%), рыбу и рыбопродукты - на 16,3% (13,7%), молоко, сыр и яйца - на 40,4% (43%), в том числе на молоко - на 40,7%, сыр и творог - на 38,9%, яйца - на 54%, на масло и жиры - на 82,6% (66,9%), в том числе на масло сливочное - на 37,8%, масло подсолнечное – на 114%, пищевые животные жиры - на 89,7%. Цены на фрукты в апреле т. г. к апрелю 2007 года выросли на 101,5 (85,7%). На овощи, включая картофель, - на 89,% (67,8%), в том числе на картофель - на 27,7%. На сахар - выросли на 26,8% (16%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,6% (18,4%), безалкогольные напитки - 16,4% (14,2%).