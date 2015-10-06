В Минюсте рассказали, сколько стоит доступ к Госреестру недвижимости

Министр юстиции Павел Петренко в своем Facebook рассказал о том, как получить доступ к Государственному реестру собственников земельных участков.

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"Если раньше вы могли по адресу узнать, кто является владельцем того или иного дома или квартиры, то отныне, введя фамилию, имя и отчество любого чиновника, судьи, прокурора или своего соседа, можно узнать, какой недвижимостью он владеет", - написал министр.

По его словам, чтобы получить такую информацию, достаточно сделать несколько простых шагов. Прежде всего, зарегистрироваться на портале онлайн-сервисов Министерства юстиции по адресу https://kap.minjust.gov.ua и войти в собственный кабинет. Затем выбрать нужную услугу, ввести необходимые данные, и, оплатив данную услугу банковской карточкой, получить запрашиваемые данные. Стоимость такой услуги составляет всего 20 грн. В настоящее время возможна идентификация на портале через использование ЭЦП или, предоставив паспортные данные и идентификационный номер. А уже вскоре будет введена система идентификации через BankID.

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Это означает, что владельцы банковских карт смогут пользоваться онлайн-сервисов без необходимости отдельной регистрации.

"Следует отметить, что мы позаботились о сохранении персональных данных собственников имущества. Информация об их паспортных данных или идентификационный код не будет выдаваться при поиске. Так же в справке не будет информации относительно номера дома и квартиры. С другой стороны, благодаря системе авторизации мы полностью обеспечиваем требование закона относительно того, что гражданин по запросу Минюста может узнать, кто именно интересовался его имуществом", - подчеркнул министр.

"Открытие доступа к реестру ликвидирует возможности для рейдерских захватов недвижимого имущества или других мошеннических действий. Прошу извинения за некоторые технические неудобства - сегодня сайт работает еще в тестовом режиме. К тому же количество запросов этого дня просто зашкаливает", - подытожил Павел Петренко.

Как сообщалось, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках реформирования системы земельных отношений с 6 октября открыла в Интернете свободный доступ к реестру собственников земельных участков, а также запускает онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли.