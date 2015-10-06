Краматорск готов к началу отопительного сезона
16:31, 06 октября 2015Общество
213
В Краматорске закончены плановые ремонтные работы на теплосетях, и город готов к началу отопительного сезона.
Краматорск готов к зиме/ Фото пресс-службы Минобороны
Об этом на аппаратном совещании исполкома заявили представители всех трех теплоснабжающих предприятий Краматорска, передает kramatorsk.info. Уже сейчас как внутриквартальные, так и домовый системы постепенно заполняются водой, проводится технологические процедуры к началу отопительного сезона.
Читайте такжеВ Краматорске на памятнике героям Второй мировой закрасили надписи "ДНР" (фото)
На городской ТЭЦ накопили 12 тыс. тонн угля, в данный момент решен вопрос с железнодорожным транспортом, и в сутки для Краматорска грузится по 30-50 вагонов топлива. Как заверили представители теплоснабжающих предприятий, отопительный сезон в Краматорске начнется в установленные сроки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter