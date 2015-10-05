Почти 80% украинцев считают, что власть плохо справляется с борьбой с коррупцией - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Опрос показал, что, оценивая, насколько хорошо власть справляется с различными задачами, лучше всего респонденты оценивают обеспечение своевременной выплаты заработной платы, стипендий, пенсий - это единственная задача, выполнение которой чаще оценивается хорошо, чем плохо (соответственно 44,1% и 27,5%).

Читайте такжеБольшинство украинцев недовольны развитием ситуации в стране - опрос

Реализация других задач чаще оценивается относительным или абсолютным большинством респондентов плохо. Хуже всего оцениваются: деятельность по борьбе с коррупцией (78,9% считают, что власть с этим плохо справляется), сокращение инфляции (76,3%), стимулирование экономического роста (74%), сообщили в Центре Разумкова.

Респондентам также задавался вопрос, согласны ли они терпеть определенные материальные трудности для реализации реформ в стране. 10,1% ответили, что они «готовы терпеть сколько надо, если это действительно приведет к успеху страны», 28,4% - что они «некоторое время готовы потерпеть, но недолго (не больше года)», 26,7% - не готовы, потому что не верят в успешность реформ, а 29,5% - не готовы из-за того, что их материальное положение уже сейчас невыносимо.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 19 сентября 2015 года. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках мониторинга отношения граждан к реформам в Украине. Исследование проведено при поддержке правительства Швеции.