В случае оккупации более четверти украинцев протестовали бы, еще четверть взялись бы за оружие - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса общественного мнения жителей Украины относительно методов сопротивления интервентам/оккупантам, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Так, на вопрос, каким действиям респонденты отдали бы преимущество в условиях иностранной вооруженной интервенции в их город или село, 28,6% респондентов ответили, что видом сопротивления выбрали бы участие в перечисленных акциях гражданского сопротивления.

В то же время, 23,8% респондентов выбрали вариант - оказать вооруженное сопротивление.

При этом, 18,4% не определились со своим мнением, 13,1% предпочли бы ничего не делать, 11% - выехали бы в безопасный регион Украины, 3,2% выбрали выехать за границу, а 1,9% - отказались ответить.

Кроме того, на вопрос, каким действиям респонденты предоставили бы преимущество в условиях иностранной вооруженной оккупации их города или села, ответы респондентов распределились следующим образом: 26% - приняли бы участие в акциях гражданского сопротивления, 25,2% выбрали бы вариант - оказать вооруженное сопротивление.

В то же время 18,5% не определились со своим мнением, 13,1% предпочли бы ничего не делать, 11,9% хотели бы выехать в безопасный регион Украины, 3,4% - уехать за границу, а 1,9% - отказались ответить.

*** С 31 августа по 13 сентября 2015 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел по заказу общественной организации «Центр стратегических исследований» и Международного центра по ненасильственным конфликтам (International Center on Nonviolent Conflict) опрос общественного мнения жителей Украины.

Методом телефонного интервью с использованием компьютерных технологий (CATI) по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет, опрошено одна тысяча респондентов. Опрос проходил во всех регионах Украины (кроме АР Крым), в т.ч. и на территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властями Украины.

Статистическая погрешность выборки исследования с вероятностью 0.95 не превышает 3.4% (теоретическая погрешность составляет 3.1%, дизайн-эффект - 1.1). Кроме статистической погрешности есть также систематическая погрешность за счет использования опроса по стационарным телефонам, которые имеет меньше половины населения, может добавить к погрешности еще около 2%. Общая погрешность исследования с вероятностью 0.95 не превышает 5.4%.