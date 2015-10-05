В Краматорске на памятнике героям Второй мировой закрасили надписи "ДНР" (фото)
14:36, 05 октября 2015Общество
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Краматорские патриоты закрасили «респуликанские» надписи на пушке.
6264.com.ua
Краматорчане, договорившись через соцсети, вечером в воскресенье привели в порядок памятник, установленный в честь 30-летия освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков, передает местный сайт 6264.
Отмечается, что патриотически настроенные граждане не стали молча смотреть на это и зарисовали надписи.
6264.com.ua
Напомним, 20 июля неизвестные вандалы изуродовали постамент в честь 30-летия освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков. На пьедестале памятника появились нарисованные черной краской свастики и надпись "ДНР".
kramatorsk.info
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