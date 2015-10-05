В Краматорске на памятнике героям Второй мировой закрасили надписи "ДНР" (фото)

Краматорчане, договорившись через соцсети, вечером в воскресенье привели в порядок памятник, установленный в честь 30-летия освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков, передает местный сайт 6264.

Отмечается, что патриотически настроенные граждане не стали молча смотреть на это и зарисовали надписи.

Напомним, 20 июля неизвестные вандалы изуродовали постамент в честь 30-летия освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков. На пьедестале памятника появились нарисованные черной краской свастики и надпись "ДНР".