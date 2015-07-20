В Краматорске на памятнике героям Второй мировой нарисовали свастику и надпись ДНР (фото)

На пьедестале памятника появились нарисованные черной краской свастики и надпись ДНР, передает Kramatorsk.info.

Местные жители сомневаются, что вандалы будут найдены, особенно учитывая тот факт, что люди, имеющие связи с так называемой ДНР, довольно вольготно чувствуют себя в городе.

Читайте такжеМечеть в Симферополе забросали «коктейлями Молотова» и нанесли фашистскую свастику

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе неизвестные расписали фашистской символикой мемориал жертвам Холокоста и могилы евреев на кладбище.