В Краматорске на памятнике героям Второй мировой нарисовали свастику и надпись ДНР (фото)
14:06, 20 июля 2015Общество
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Неизвестные вандалы изуродовали постамент в честь 30-летия освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков.
Памятник героям Второй мировой / kramatorsk.info
На пьедестале памятника появились нарисованные черной краской свастики и надпись ДНР, передает Kramatorsk.info.
kramatorsk.info
Местные жители сомневаются, что вандалы будут найдены, особенно учитывая тот факт, что люди, имеющие связи с так называемой ДНР, довольно вольготно чувствуют себя в городе.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе неизвестные расписали фашистской символикой мемориал жертвам Холокоста и могилы евреев на кладбище.
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