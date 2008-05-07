Сегодня тестирование по истории Украины

99 тыс. выпускников зарегистрировались для прохождения тестирования по истории Украины, которое состоится 7 мая во всех регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Информационного центра независимого оценивания.

22 тыс. из них выразили желание получить русскоязычный перевод заданий, отмечает Информцентр.

В целом 78% участников будут сдавать предмет на украинском языке, 22 – на русском. Менее процента выразил желание получить перевод тестовых заданий на венгерском, румынском, молдавском и крымско-татарском языках.

Тестирование по истории будет проходить одновременно в 6 тыс. 888 аудиториях во всех регионах Украины. За его проведение будут отвечать 17 тыс. 636 специалистов. На каждом из 420 пунктов тестирования круглосуточно будут дежурить представители Государственной службы охраны.

Как сообщалось, основная сессия внешнего оценивания знаний выпускников продолжается с 22 апреля 2008 года. Во всех областях уже прошло тестирование по двум предметам - украинскому языку и литературе и математике. Всего в этом году пройдет тестирование по 11 предметам.