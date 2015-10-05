Стал известен владелец самолета, разбившегося вчера на Львовщине
Во Львовской области 4 октября во время учебно-тренировочного полета разбился частный спортивный двухместный самолет «Зодиак СH-601», погибли пилот и пассажир самолета.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 4 октября в 14:49 на расстоянии около двух километров от села Лесновичи Городокского района во время выполнения учебно-тренировочного полета с аэродрома Цунив Львовского авиационно-спортивного клуба общества содействия обороне Украины упал в поле без последующего горения частный спортивный двухместный самолет «Зодиак СH-601».
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В результате его падения погибли два человека: 53-летний пилот спортивного клуба и 31-летний пассажир, жители Львова.
К высвобождению тела погибшего пассажира из самолета привлекали спасателя. Тело пилота было найдено на некотором расстоянии от места падения.
Проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств падения самолета и гибели людей.
По информации источников в правоохранительных органах, частный двухместный самолет «Зодиак СH-601» принадлежит известному львовскому бизнесмену Ярославу Наконечному, однако на борту летательного аппарата его на момент аварии не было.